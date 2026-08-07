RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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07.08.2026
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07.08.2026 12:39:36
RATIONAL Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fraser Donlon attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag solide Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen. Rational habe allerdings auch von Zollrückerstattungen profitiert, schrieb er./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
835.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
664.50 €
|
Abst. Kursziel*:
25.66%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
662.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
26.13%
|
Analyst Name::
Fraser Donlon
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse