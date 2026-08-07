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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 835 Euro auf "Buy" belassen. Analyst Fraser Donlon attestierte dem Großküchenausrüster am Donnerstag solide Quartalszahlen im Rahmen der Erwartungen. Rational habe allerdings auch von Zollrückerstattungen profitiert, schrieb er./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 16:50 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.