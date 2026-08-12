LEG Immobilien Aktie 20516489 / DE000LEG1110
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13.08.2026 13:22:43
LEG Immobilien Neutral
LEG Immobilien
49.03 CHF 0.10%
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Immobilienkonzern LEG von 67,40 auf 64,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag in seinem Resümee zur Halbjahresbilanz an höheren Schuldendienst sowie die im Juli ausgeschüttete Aktiendividende an./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:59 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: LEG Immobilien Neutral
|
Unternehmen:
LEG Immobilien
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
64.50 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
52.20 €
|
Abst. Kursziel*:
23.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
52.40 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
23.09%
|
Analyst Name::
Jonathan Kownator
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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