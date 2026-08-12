LEG Immobilien 49.03 CHF 0.10% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für den Immobilienkonzern LEG von 67,40 auf 64,50 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Jonathan Kownator passte seine Schätzungen am Donnerstag in seinem Resümee zur Halbjahresbilanz an höheren Schuldendienst sowie die im Juli ausgeschüttete Aktiendividende an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:59 / BST

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.