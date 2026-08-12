MDAX-Handel aktuell: MDAX nachmittags mit Kursplus

Am Mittwoch steht der MDAX um 15:41 Uhr via XETRA 0.79 Prozent im Plus bei 32’480.93 Punkten. Damit sind die im Index enthaltenen Werte 356.430 Mrd. Euro wert. Zum Start des Mittwochshandels stand ein Gewinn von 0.101 Prozent auf 32’257.33 Punkte an der Kurstafel, nach 32’224.89 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 32’245.30 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 32’624.79 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn sank der MDAX bereits um 0.017 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, einen Stand von 31’919.45 Punkten auf. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 12.05.2026, einen Stand von 31’010.38 Punkten auf. Der MDAX verzeichnete vor einem Jahr, am 12.08.2025, den Wert von 31’001.37 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 4.85 Prozent aufwärts. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern erreicht.

Heutige Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 12.10 Prozent auf 97.30 EUR), Nordex (+ 5.71 Prozent auf 40.76 EUR), JENOPTIK (+ 5.20 Prozent auf 41.28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 83.15 EUR) und Siltronic (+ 4.05 Prozent auf 82.20 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Bilfinger SE (-4.11 Prozent auf 77.05 EUR), LANXESS (-3.01 Prozent auf 15.81 EUR), Bechtle (-1.67 Prozent auf 35.40 EUR), RATIONAL (-1.55 Prozent auf 636.00 EUR) und Porsche Automobil (-1.43 Prozent auf 28.23 EUR) unter Druck.

Welche MDAX-Aktien das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die TUI-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 3’127’859 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 39.997 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im MDAX den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3.27 erwartet. Die freenet-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.53 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.ch