freenet Aktie 10575025 / DE000A0Z2ZZ5
|Kurse + Charts + Realtime
|News + Analysen
|Fundamental
|Unternehmen
|zugeh. Wertpapiere
|Aktion
|Kurs + Chart
|Chart (gross)
|News + Adhoc
|Bilanz/GuV
|Termine
|Strukturierte Produkte
|Portfolio
|Times + Sales
|Chartvergleich
|Analysen
|Schätzungen
|Profil
|Watchlist
|Börsenplätze
|Realtime Push
|Kursziele
|Dividende/GV
|Orderbuch
|Analysen
|Historisch
|Kursentwicklung im Fokus
|
12.08.2026 17:58:12
MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen
Der MDAX performte am Mittwoch positiv.
Letztendlich sprang der MDAX im XETRA-Handel um 0.33 Prozent auf 32’332.12 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 356.430 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.101 Prozent auf 32’257.33 Punkte an der Kurstafel, nach 32’224.89 Punkten am Vortag.
Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’245.30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’624.79 Zählern.
MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr
Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0.475 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der MDAX mit 31’919.45 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’010.38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’001.37 Punkten.
Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4.37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Tops und Flops im MDAX
Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 8.53 Prozent auf 94.20 EUR), Siltronic (+ 5.32 Prozent auf 83.20 EUR), JENOPTIK (+ 5.20 Prozent auf 41.28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 83.15 EUR) und Nordex (+ 4.56 Prozent auf 40.32 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Bilfinger SE (-5.41 Prozent auf 76.00 EUR), Bechtle (-3.78 Prozent auf 34.64 EUR), AUMOVIO (-2.84 Prozent auf 37.70 EUR), RATIONAL (-2.63 Prozent auf 629.00 EUR) und Nemetschek SE (-2.35 Prozent auf 58.25 EUR).
MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen
Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’638’668 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 39.997 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
KGV und Dividende der MDAX-Aktien
Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.
Redaktion finanzen.ch
Weitere Links:
Trading Signals: Nokia: Comeback mit KI-Turbo
Die Finnen melden sich mit starken Zahlen zurück. Vor allem das Geschäft mit optischen Netzwerken und KI-Rechenzentren entwickelt sich zum Wachstumstreiber und könnte 2027 für zusätzlichen Schub sorgen. Nach der kräftigen Kurskorrektur bietet die Aktie tradingorientierten Anlegern damit eine potenzielle Chance.Weiterlesen!
Nachrichten zu freenet AG
|
17:58
|Donnerstagshandel in Frankfurt: TecDAX beendet die Sitzung im Minus (finanzen.ch)
|
17:58
|Schwacher Wochentag in Frankfurt: MDAX schliesst mit Verlusten (finanzen.ch)
|
15:58
|Freundlicher Handel: TecDAX notiert am Nachmittag im Plus (finanzen.ch)
|
15:58
|MDAX-Handel aktuell: Das macht der MDAX am Donnerstagnachmittag (finanzen.ch)
|
12:26
|Pluszeichen in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.ch)
|
12:26
|Börsianer in Frankfurt warten auf Impulse: MDAX mittags wenig verändert (finanzen.ch)
|
09:28
|MDAX aktuell: MDAX zeigt sich zum Start leichter (finanzen.ch)
|
09:28
|XETRA-Handel: TecDAX zum Start des Donnerstagshandels mit Zuschlägen (finanzen.ch)
Analysen zu freenet AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|09:22
|freenet Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.07.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|18.05.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|15.05.26
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|16.04.26
|freenet Buy
|Deutsche Bank AG
|21.05.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|18.05.26
|freenet Sell
|UBS AG
|19.03.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.03.26
|freenet Sell
|UBS AG
|26.02.26
|freenet Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|11:07
|freenet Neutral
|UBS AG
|13.07.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|25.06.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|23.06.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
|16.04.26
|freenet Equal Weight
|Barclays Capital
Wabtec, Eli Lilly und Novartis neu im BX Musterportfolio
Im BX Morningcall werden folgende Aktien analysiert und erklärt
✅ Wabtec
✅ Eli Lilly
✅ Novartis
https://bxplus.ch/bx-musterportfolio/
Inside Trading & Investment
Mini-Futures auf SMI
Inside ETF
Bilfinger am 12.08.2026
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Indizes in diesem Artikel
|MDAX
|32’264.86
|-0.22%
Börse aktuell - Live TickerSMI geht fester in den Feierabend -- DAX beendet Handel kaum verändert -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt präsentierte sich am Donnerstag in Grün. Der deutsche Leitindex tendierte seitwärts. Die US-Börsen zeigen sich mit unterschiedlichen Vorzeichen. In Fernost zeigten sich die Börsen am Donnerstag uneinheitlich.