MDAX-Handel aktuell: Börsianer lassen MDAX schlussendlich steigen

Letztendlich sprang der MDAX im XETRA-Handel um 0.33 Prozent auf 32’332.12 Punkte an. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 356.430 Mrd. Euro. Zum Start des Mittwochshandels standen Gewinne von 0.101 Prozent auf 32’257.33 Punkte an der Kurstafel, nach 32’224.89 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 32’245.30 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 32’624.79 Zählern.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verlor der MDAX bereits um 0.475 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wurde der MDAX mit 31’919.45 Punkten berechnet. Noch vor drei Monaten, am 12.05.2026, wies der MDAX einen Wert von 31’010.38 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 12.08.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 31’001.37 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 4.37 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der MDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 8.53 Prozent auf 94.20 EUR), Siltronic (+ 5.32 Prozent auf 83.20 EUR), JENOPTIK (+ 5.20 Prozent auf 41.28 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.05 Prozent auf 83.15 EUR) und Nordex (+ 4.56 Prozent auf 40.32 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen Bilfinger SE (-5.41 Prozent auf 76.00 EUR), Bechtle (-3.78 Prozent auf 34.64 EUR), AUMOVIO (-2.84 Prozent auf 37.70 EUR), RATIONAL (-2.63 Prozent auf 629.00 EUR) und Nemetschek SE (-2.35 Prozent auf 58.25 EUR).

MDAX-Aktien mit dem grössten Handelsvolumen

Aktuell weist die TUI-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4’638’668 Aktien gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 39.997 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Die Porsche Automobil-Aktie hat mit 3.27 2026 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX inne. Unter den Aktien im Index präsentiert die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.53 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.ch