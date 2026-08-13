MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in RATIONAL von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades RATIONAL-Anteilen an der Börse XETRA wochenend-bedingt nicht ausgeführt. Der Schlusskurs der RATIONAL-Aktie betrug am vorangegangen Handelstag 668.50 EUR. Bei einer 100-EUR-Investition vor 3 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 0.150 RATIONAL-Anteilen. Die gehaltenen Aktien wären am 12.08.2026 94.09 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 629.00 EUR belief. Damit hätte sich das Investment um 5.91 Prozent vermindert.

Die Marktkapitalisierung von RATIONAL bezifferte sich zuletzt auf 7.35 Mrd. Euro. Das Börsendebüt der RATIONAL-Papiere fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Zum Börsendebüt der RATIONAL-Aktie wurde der Erstkurs mit 35.00 EUR beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch