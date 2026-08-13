Aktien im Fokus: LLB kommen in MSCI Small Cap Index, Bystronic und Vetropack fallen raus

Gemäss Angaben auf der Homepage des Indexbetreibers vom Donnerstag werden die Aktien der Liechtensteinischen Landesbank (LLB ) in den MSCI Global Small Cap Index aufgenommen.

Hingegen müssen Bystronic und Vetropack diesen Index verlassen. Sie rutschen in den MSCI Global Micro Cap Index ab. Neu in diesen Index werden zudem Centiel und die Thurgauer Kantonalbank aufgenommen. Die Anpassungen werden am 31. August nach Börsenschluss umgesetzt und gelten somit per 1. September.

Die Aufnahme bzw. der Ausschluss einer Aktie aus einem Index kann sich massgeblich auf deren Kurs auswirken, weil es viele Indexprodukte gibt, in denen die Papiere enthalten sind. Zudem messen sich zahlreiche grössere Anleger mit entsprechenden Indizes oder orientieren sich an ihnen. Die Zusammensetzung wird vierteljährlich überprüft.

Die LLB-Aktie notiert am Donnerstag an der SIX zeitweise 2,39 Prozent höher bei 111,40 Franken. Die Bystronic-Aktie gewinnt derweil 2,65 Prozent auf 139,40 Franken nach. Die Vetropack-Aktie notiert 1,22 Prozent im Plus bei 18,20 Franken.

dm/uh

Zürich (awp)