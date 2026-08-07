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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational nach Zahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 805 Euro belassen. Mit dem operativen Ergebnis im zweiten Quartal habe der Großküchenausüster die Erwartungen übertroffen, während die Umsätze den Erwartungen entsprochen hätten, schrieb Olivier Calvet in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Der Ausblick sei beibehalten worden./ck/rob/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 06:08 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.