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13.08.2026 13:19:54
GEA Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an./ag/la;
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GEA Neutral
|
Unternehmen:
GEA
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
64.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
61.80 €
|
Abst. Kursziel*:
3.56%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
65.05 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-1.61%
|
Analyst Name::
Daniela Costa
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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