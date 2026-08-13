Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’492 0.3%  SPI 20’437 0.3%  Dow 53’828 0.1%  DAX 26’424 0.4%  Euro 0.9370 -0.1%  EStoxx50 6’559 0.4%  Gold 4’396 -0.3%  Bitcoin 51’653 0.2%  Dollar 0.8116 -0.2%  Öl 87.1 -2.1% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758On113454047Nestlé3886335Roche149905998Swissquote Group154823524Partners Group2460882Rheinmetall345850Zurich Insurance1107539
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
thyssenkrupp hinkt bei der Marge hinterher: Ausblick angepasst - Aktie dennoch stärker
Aktie im Plus: RWE erhöht Investitionsziel nach Amprion-Einstieg - Kohleausstieg weiter geplant
Brenntag SE-Aktie: Halten-Bewertung durch DZ BANK
Aebi Schmidt macht mehr Gewinn und Umsatz im zweiten Quartal - Aktie zieht an
HelloFresh-Aktie gibt ab: Spürbarer Umsatzrückgang in 2026 erwartet
Suche...
ETF Sparplan

GEA Aktie 360133 / DE0006602006

60.80
CHF
1.90
CHF
3.23 %
14:42:33
SWX
Kurse + Charts + Realtime News + Analysen Fundamental Unternehmen zugeh. Wertpapiere Aktion
Kurs + Chart Chart (gross) News + Adhoc Bilanz/GuV Termine Strukturierte Produkte Portfolio
Times + Sales Chartvergleich Analysen Schätzungen Profil Watchlist
Börsenplätze Realtime Push Kursziele Dividende/GV
Orderbuch Analysen
Historisch
Kurse + Charts + Realtime

Kurs + Chart

Chart (gross)

Times + Sales

Chartvergleich

Börsenplätze

Realtime Push

Orderbuch

Historisch

News + Analysen

News + Adhoc

Analysen

Kursziele

Fundamental

Bilanz/GuV

Schätzungen

Dividende/GV

Analysen

Unternehmen

Termine

Profil

zugeh. Wertpapiere

Strukturierte Produkte

Aktion

Portfolio

Watchlist

13.08.2026 13:19:54

GEA Neutral

GEA
60.88 CHF 0.79%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Gea von 62 auf 64 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Analystin Daniela Costa passte ihre Schätzungen am Mittwoch an den Quartalsbericht des Anlagenbauers an./ag/la;

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 17:05 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: GEA Neutral
Unternehmen:
GEA 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
64.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
61.80 € 		Abst. Kursziel*:
3.56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
65.05 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-1.61%
Analyst Name::
Daniela Costa 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GEA

  • Relevant
  • Alle
  • vom Unternehmen
  • ?
mehr Nachrichten

Analysen zu GEA

  • Alle
  • Kaufen
  • Hold
  • Verkaufen
  • ?
13:19 GEA Neutral Goldman Sachs Group Inc.
11.08.26 GEA Buy Deutsche Bank AG
11.08.26 GEA Equal Weight Barclays Capital
11.08.26 GEA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
11.08.26 GEA Hold Warburg Research
mehr Analysen
Eintrag hinzufügen

Erfolgreich hinzugefügt!. Zu Portfolio/Watchlist wechseln.

Es ist ein Fehler aufgetreten!

Kein Portfolio vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen des neuen Portfolios angeben. Keine Watchlisten vorhanden. Bitte zusätzlich den Namen der neuen Watchlist angeben.

CHF
Hinzufügen

Aktien in diesem Artikel

GEA 60.70 3.06% GEA