RATIONAL Aktie 635626 / DE0007010803
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07.08.2026
SWX
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07.08.2026 06:58:51
RATIONAL Buy
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 805 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster laufe auf das obere Ende seiner Margenziele für das Gesamtjahr zu, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh;
Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: RATIONAL AG Buy
|
Unternehmen:
RATIONAL AG
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
805.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
668.00 €
|
Abst. Kursziel*:
20.51%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
662.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
21.60%
|
Analyst Name::
Olivier Calvet
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse