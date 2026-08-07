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Analysen Kaufen Verkaufen ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Rational mit einem Kursziel von 805 Euro auf "Buy" belassen. Der Großküchenausrüster laufe auf das obere Ende seiner Margenziele für das Gesamtjahr zu, schrieb Olivier Calvet am Donnerstag nach dem Quartalsbericht./rob/ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 06.08.2026 / 19:05 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.08.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.