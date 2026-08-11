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Marktbericht 11.08.2026 17:58:11

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Zurückhaltung in Frankfurt: MDAX präsentiert sich zum Ende des Dienstagshandels schwächer

Wenig verändert zeigte sich der MDAX zum Handelsschluss.

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Schlussendlich beendete der MDAX den Dienstagshandel nahezu unverändert (minus 0.08 Prozent) bei 32’226.76 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 357.933 Mrd. Euro. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Zuschlag von 0.049 Prozent auf 32’266.81 Punkte an der Kurstafel, nach 32’251.14 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Dienstag bei 32’057.12 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 32’386.11 Punkten erreichte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 31’919.45 Punkten. Vor drei Monaten, am 11.05.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 31’448.76 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 11.08.2025, notierte der MDAX bei 31’282.97 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 4.03 Prozent. Das MDAX-Jahreshoch liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im MDAX

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 3.95 Prozent auf 42.07 EUR), KION GROUP (+ 3.37 Prozent auf 41.15 EUR), Siltronic (+ 3.20 Prozent auf 79.00 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.39 Prozent auf 79.15 EUR) und IONOS (+ 2.26 Prozent auf 32.64 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind hingegen thyssenkrupp (-3.10 Prozent auf 12.03 EUR), Nemetschek SE (-2.05 Prozent auf 59.65 EUR), TRATON (-2.01 Prozent auf 37.94 EUR), RATIONAL (-1.90 Prozent auf 646.00 EUR) und PUMA SE (-1.88 Prozent auf 26.66 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das grösste Handelsvolumen im MDAX kann derzeit die TUI-Aktie aufweisen. 4’562’089 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 39.993 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Diese Dividenden zahlen die MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 3.28 zu Buche schlagen. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.63 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch

Weitere Links:

Die Tops und Flops im MDAX?
Historische Kursdaten
Dividendentermine der MDAX-Unternehmen

Bildquelle: FrankHH / Shutterstock.com
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