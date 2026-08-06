RATIONAL-Aktie stärker: Margensprung im zweiten Quartal - US-Zölle erstattet

Während die Umsatzerlöse des Spezialisten für Gross- und Gewerbeküchengeräte im Vergleich zum Vorjahreszeitraum moderat zulegten, übertraf das operative Ergebnis (EBIT) die Markterwartungen aufgrund des positiven Sondereffekts deutlich. Die Jahresprognose für 2026 wurde vom Konzern bestätigt.

Der Quartalsumsatz stieg im abgelaufenen Dreimonatszeitraum laut Mitteilung um 4 Prozent auf 323,9 Millionen Euro, blieb allerdings etwas hinter der Konsensschätzung von Analysten von 327 Millionen Euro zurück. Das EBIT kletterte hingegen um 16 Prozent auf 94,0 Millionen Euro spürbar und übertraf die Analystenprognose von 87 Millionen Euro. Die Erstattung von US-IEEPA-Zöllen bezifferte RATIONAL mit rund 14 Millionen Euro im Berichtsquartal.

Entsprechend verbesserte sich die operative EBIT-Marge im zweiten Quartal auf 29,0 Prozent, verglichen mit 26,1 Prozent im Vorjahr sowie der Markterwartung von 26,6 Prozent.

Unter dem Strich erwirtschaftete RATIONAL im Berichtsquartal den weiteren Angaben zufolge ein Ergebnis nach Steuern von 73,1 Millionen Euro, was einem Zuwachs von 15 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert von 63,4 Millionen Euro entspricht. Analysten haben im Konsens nur mit 67 Millionen Euro gerechnet. Das Ergebnis je Aktie erhöhte sich im selben Masse auf 6,43 Euro (Vorjahr: 5,57 Euro) - hier wurden nur 5,87 Euro erwartet.

Für das Gesamtjahr 2026 rechnet der Konzern unverändert mit einer EBIT-Marge in der Bandbreite von 25 bis 26 Prozent. "Mit dem erfolgreichen ersten Halbjahr und einer spürbaren Belebung der Nachfrage zum Ende des zweiten Quartals blickt das Unternehmen zuversichtlich auf die kommenden Monate", so RATIONAL.

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Im Donnerstagshandel auf XETRA zeigt sich die RATIONAL-Aktie zeitweise um 0,29 Prozent fester bei 685,00 Euro.

DOW JONES