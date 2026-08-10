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Index-Performance im Blick 10.08.2026 09:28:13

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen

Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX startet mit Gewinnen

Wie bereits am Vortag richtet sich der MDAX auch aktuell in der Gewinnzone ein.

Elmos Semiconductor
138.80 CHF 1.53%
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Um 09:11 Uhr bewegt sich der MDAX im XETRA-Handel 0.30 Prozent höher bei 32’505.93 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf eine Marktkapitalisierung von 356.925 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.245 Prozent fester bei 32’486.46 Punkten, nach 32’407.20 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 32’535.53 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 32’478.70 Punkten verzeichnete.

MDAX-Jahreshoch und -Jahrestief

Vor einem Monat, am 10.07.2026, wies der MDAX einen Stand von 31’919.45 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX notierte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, bei 31’181.06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.08.2025, den Wert von 31’493.41 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 4.93 Prozent aufwärts. In diesem Jahr verzeichnete der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich aktuell AUMOVIO (+ 4.93 Prozent auf 39.35 EUR), Elmos Semiconductor (+ 4.93 Prozent auf 153.20 EUR), DEUTZ (+ 2.52 Prozent auf 10.57 EUR), Salzgitter (+ 2.00 Prozent auf 53.55 EUR) und Siltronic (+ 1.92 Prozent auf 79.65 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil Porsche Automobil (-2.20 Prozent auf 28.51 EUR), RATIONAL (-1.65 Prozent auf 655.50 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (-1.38 Prozent auf 82.05 EUR), AUTO1 (-1.10 Prozent auf 21.54 EUR) und Aroundtown SA (-0.82 Prozent auf 2.18 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 374’133 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 39.601 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

KGV und Dividende der MDAX-Mitglieder

Die Porsche Automobil-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3.28 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch

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