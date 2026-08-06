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Frühe Anlage 06.08.2026 10:02:29

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr abgeworfen

MDAX-Titel RATIONAL-Aktie: So viel hätte eine Investition in RATIONAL von vor einem Jahr abgeworfen

So viel Gewinn hätte ein früher Einstieg in die RATIONAL-Aktie Anlegern gebracht.

RATIONAL
619.06 CHF 0.03%
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Heute vor 1 Jahr wurde das RATIONAL-Papier via Börse XETRA gehandelt. Zum Handelsende stand das RATIONAL-Papier an diesem Tag bei 635.50 EUR. Wenn ein Anleger damals 10’000 EUR in die RATIONAL-Aktie investiert hätte, hätte er nun 15.736 Anteile im Depot. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 05.08.2026 10’747.44 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 683.00 EUR belief. Daraus ergibt sich eine Erhöhung des ursprünglichen Investments um 7.47 Prozent.

Insgesamt war RATIONAL zuletzt 7.73 Mrd. Euro wert. Die Erstnotiz der RATIONAL-Aktie fand am 03.03.2000 an der Börse XETRA statt. Den ersten Handelstag begann der RATIONAL-Anteilsschein bei 35.00 EUR.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: RATIONAL
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