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02.11.2026 12:24:36
PUMA SE Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane in einer Studie am Montag. Beim Abbau von Lagerbeständen mache der Hersteller von Sportbekleidung aber Fortschritte./rob/bek/tih;
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Hold
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
25.00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
26.83 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.82%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
26.68 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.30%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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