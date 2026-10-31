PUMA 24.50 CHF 0.15% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane in einer Studie am Montag. Beim Abbau von Lagerbeständen mache der Hersteller von Sportbekleidung aber Fortschritte./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.