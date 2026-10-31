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02.11.2026 12:24:36

PUMA SE Hold

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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Hold" mit einem Kursziel von 25 Euro belassen. Diese deckten sich mit den Erwartungen, schrieb Adam Cochrane in einer Studie am Montag. Beim Abbau von Lagerbeständen mache der Hersteller von Sportbekleidung aber Fortschritte./rob/bek/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 08:07 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Hold
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
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Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
26.83 € 		Abst. Kursziel*:
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Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
26.68 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
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12:24 PUMA Hold Deutsche Bank AG
09:51 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
30.10.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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