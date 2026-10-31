PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Die Erneuerung des Führungsteams, des Geschäftsmodells, der Bilanz sowie der Kostenbasis seien mittlerweile weitgehend abgeschlossen, schrieb Nick Anderson in einer Studie am Montag. Die Aufmerksamkeit wende sich nun wieder dem Wachstum des Herstellers von Sportbekleidung zu, sowie dem Potenzial der Marke./rob/bek/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
27.00 €
|
Abst. Kursziel*:
48.15%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
26.67 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
49.98%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
30.10.26
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
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|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
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30.10.26
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|Puma erarbeitet mit Anta stärker DTC-lastiges Geschäftsmodell in China (Dow Jones)
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30.10.26
|Puma sieht trotz anhaltendem Umsatzminus Fortschritte - Aktie gefragt (AWP)
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30.10.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
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30.10.26
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
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|30.10.26
|PUMA Neutral
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|30.10.26
|PUMA Sector Perform
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|09:51
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|09:51
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
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|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|30.10.26
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.26
|PUMA Hold
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