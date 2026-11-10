Starker Wochentag in Frankfurt: MDAX zeigt sich am Dienstagnachmittag fester

Um 15:41 Uhr gewinnt der MDAX im XETRA-Handel 0.28 Prozent auf 31’160.12 Punkte. An der Börse sind die im MDAX enthaltenen Werte damit 344.799 Mrd. Euro wert. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0.754 Prozent auf 31’307.02 Punkte an der Kurstafel, nach 31’072.75 Punkten am Vortag.

Der MDAX erreichte heute sein Tageshoch bei 31’488.77 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 31’117.51 Punkten lag.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, den Wert von 29’989.90 Punkten. Der MDAX verzeichnete vor drei Monaten, am 10.08.2026, den Stand von 32’251.14 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.11.2025, bewegte sich der MDAX bei 29’141.20 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 gewann der Index bereits um 0.582 Prozent. Bei 33’547.52 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.84 Prozent auf 47.70 EUR), Siltronic (+ 3.14 Prozent auf 54.25 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 2.20 Prozent auf 83.60 EUR), HENSOLDT (+ 2.05 Prozent auf 84.50 EUR) und PUMA SE (+ 2.00 Prozent auf 27.50 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen hingegen Elmos Semiconductor (-5.80 Prozent auf 113.60 EUR), K+S (-4.17 Prozent auf 12.88 EUR), Nordex (-3.45 Prozent auf 41.48 EUR), JENOPTIK (-3.00 Prozent auf 36.18 EUR) und Porsche Automobil (-2.49 Prozent auf 25.48 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit dem grössten Börsenwert

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 2’652’800 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Porsche vz-Aktie mit 41.692 Mrd. Euro die dominierende Aktie im MDAX.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier soll ein KGV von 4.29 zu Buche schlagen. Die freenet-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.48 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch