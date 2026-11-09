Angespannte Stimmung in Frankfurt: MDAX startet im Minus

Am Montag tendiert der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA 0.10 Prozent schwächer bei 30’612.14 Punkten. Die MDAX-Mitglieder sind damit 343.557 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0.072 Prozent tiefer bei 30’620.31 Punkten in den Handel, nach 30’642.23 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 30’624.68 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 30’560.95 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Der MDAX erreichte vor einem Monat, am 09.10.2026, einen Stand von 29’989.90 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wies am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, einen Stand von 32’407.20 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, wurde der MDAX mit 28’793.94 Punkten berechnet.

Der Index büsste auf Jahressicht 2026 bereits um 1.19 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX liegt derzeit bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Zählern verzeichnet.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell Nemetschek SE (+ 2.86 Prozent auf 66.60 EUR), DEUTZ (+ 1.95 Prozent auf 9.43 EUR), Salzgitter (+ 1.06 Prozent auf 49.40 EUR), Aurubis (+ 1.02 Prozent auf 138.90 EUR) und HENSOLDT (+ 0.88 Prozent auf 78.12 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich derweil LANXESS (-2.67 Prozent auf 12.75 EUR), Aroundtown SA (-1.44 Prozent auf 1.64 EUR), WACKER CHEMIE (-1.39 Prozent auf 78.30 EUR), PUMA SE (-1.31 Prozent auf 26.47 EUR) und K+S (-1.05 Prozent auf 13.22 EUR).

Welche MDAX-Aktien den grössten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. 197’154 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 41.952 Mrd. Euro den grössten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die MDAX-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 8.66 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.ch