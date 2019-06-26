Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
PUMA SE Underweight

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Wendy Liu zog am Mittwoch Rückschlüsse aus den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike, die die Erwartungen übertroffen hätten. Die Annahme eines "Nike-Comebacks" werde gestützt und dies sollte für europäische Sportartikelmarken von Nachteil sein./tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
16.00 €
Rating jetzt:
Underweight 		Kurs*:
21.22 € 		Abst. Kursziel*:
-24.60%
Rating update:
Underweight 		Kurs aktuell:
21.30 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-24.88%
Analyst Name::
Wendy Liu 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

