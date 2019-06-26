PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
63.95CHF
-521.55CHF
-89.08 %
26.06.2019
SWX
01.10.2025 08:37:45
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 16 Euro auf "Underweight" belassen. Analystin Wendy Liu zog am Mittwoch Rückschlüsse aus den Quartalszahlen des US-Konkurrenten Nike, die die Erwartungen übertroffen hätten. Die Annahme eines "Nike-Comebacks" werde gestützt und dies sollte für europäische Sportartikelmarken von Nachteil sein./tih/ag;
Veröffentlichung der Original-Studie: 01.10.2025 / 06:58 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.10.2025 / 07:07 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Underweight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
16.00 €
|
Rating jetzt:
Underweight
|
Kurs*:
21.22 €
|
Abst. Kursziel*:
-24.60%
|
Rating update:
Underweight
|
Kurs aktuell:
21.30 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-24.88%
|
Analyst Name::
Wendy Liu
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Analysen zu PUMA SE
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|63.95
|-89.08%
