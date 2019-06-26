PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
63.95CHF
-521.55CHF
-89.08 %
26.06.2019
SWX
07.10.2025 07:43:10
PUMA SE Underweight
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Puma auf "Underweight" belassen. Inmitten eines volatilen Sportartikelmarktes habe sich die Kategorie Laufen als klarer Gewinner herausgestellt, schrieb Wendy Liu in einer am Dienstag vorliegenden Branchenstudie. Sie erwartet, dass Laufschuhe weiterhin schneller als der gesamte Sportartikelmarkt wachsen werden./edh/gl;
Veröffentlichung der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.10.2025 / 00:15 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
PUMA SE
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
Kursziel:
-
Rating jetzt:
Underweight
Kurs*:
21.34 €
Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Underweight
Kurs aktuell:
21.24 €
Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Wendy Liu
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse