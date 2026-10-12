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12.10.2026 09:01:27

PUMA SE Buy

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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das neue Management des Herstellers von Sportartikeln und -bekleidung könne mithilfe der großen Expertise des neuen Aktionärs Anta Sports latente Werte heben, schrieb Nick Anderson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umbau des Geschäfts sei auf gutem Weg und Verbesserungen dürften erkennbar werden./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 15:52 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
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Rating update:
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Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
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