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Analysen Kaufen Verkaufen HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das neue Management des Herstellers von Sportartikeln und -bekleidung könne mithilfe der großen Expertise des neuen Aktionärs Anta Sports latente Werte heben, schrieb Nick Anderson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umbau des Geschäfts sei auf gutem Weg und Verbesserungen dürften erkennbar werden./bek/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 09.10.2026 / 15:52 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.