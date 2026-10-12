PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Das neue Management des Herstellers von Sportartikeln und -bekleidung könne mithilfe der großen Expertise des neuen Aktionärs Anta Sports latente Werte heben, schrieb Nick Anderson in einer am Montag vorliegenden Studie. Der Umbau des Geschäfts sei auf gutem Weg und Verbesserungen dürften erkennbar werden./bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
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Kurs*:
22.96 €
|
Abst. Kursziel*:
74.22%
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Rating update:
Buy
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Kurs aktuell:
22.91 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
74.60%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-