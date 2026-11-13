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13.11.2026 10:02:23
MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte ein Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren bedeutet
So viel Verlust hätte ein früher Einstieg in die PUMA SE-Aktie Anlegern gebracht.
Heute vor 5 Jahren fand an der Börse XETRA wochenend-bedingt kein Handel mit dem PUMA SE-Papier statt. Am Handelstag zuvor stand die Aktie letztlich bei 111.30 EUR. Bei einer 10’000-EUR-Investition vor 5 Jahren, wären Anleger nun im Besitz von 89.847 PUMA SE-Aktien. Die gehaltenen Anteilsscheine wären am 12.11.2026 2’352.20 EUR wert, da sich der letzte Kurs auf 26.18 EUR belief. Mit einer Performance von -76.48 Prozent hätte sich die Investition somit negativ entwickelt.
Zuletzt ergab sich für PUMA SE eine Börsenbewertung in Höhe von 3.90 Mrd. Euro.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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