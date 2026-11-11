MDAX-Handel aktuell: MDAX am Mittwochmittag im Minus

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 12:08 Uhr um 0.13 Prozent leichter bei 30’994.42 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 347.979 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.277 Prozent stärker bei 31’120.43 Punkten, nach 31’034.35 Punkten am Vortag.

Bei 30’964.18 Einheiten erreichte der MDAX sein Tagestief, während er hingegen mit 31’322.59 Punkten den höchsten Stand markierte.

MDAX-Performance im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der MDAX bereits um 1.22 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, wurde der MDAX mit einer Bewertung von 29’989.90 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten, am 11.08.2026, wurde der MDAX auf 32’224.89 Punkte taxiert. Der MDAX stand vor einem Jahr, am 11.11.2025, bei 29’204.45 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 ging es für den Index bereits um 0.047 Prozent aufwärts. Der MDAX erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 26’803.25 Punkten.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich derzeit AIXTRON SE (+ 6.55 Prozent auf 33.83 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 6.49 Prozent auf 50.90 EUR), Siltronic (+ 5.87 Prozent auf 56.80 EUR), Elmos Semiconductor (+ 1.95 Prozent auf 115.20 EUR) und JENOPTIK (+ 1.83 Prozent auf 37.92 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen AUTO1 (-3.91 Prozent auf 15.71 EUR), RENK (-3.86 Prozent auf 34.39 EUR), Fraport (-2.69 Prozent auf 68.85 EUR), PUMA SE (-2.35 Prozent auf 26.55 EUR) und Ströer SE (-2.04 Prozent auf 38.34 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Lufthansa-Aktie das grösste Handelsvolumen im MDAX auf. 1’267’486 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 41.359 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 5.77 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.44 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

Redaktion finanzen.ch