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14.10.2026 12:36:22

PUMA SE Buy

PUMA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma auf "Buy" mit einem Kursziel von 40 Euro belassen. Schrumpfende Marktanteile des Sportartikelkonzerns von Nike wären mittelfristig positiv für die Wettbewerber Adidas, Puma und On, schrieb Nick Anderson in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Allerdings müssten sich die hohen Lagerbestände zuerst normalisieren, damit er für den Rest des Jahres eine positivere Einschätzung des Sektors abgeben könne./edh/men;

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.10.2026 / 16:48 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
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Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
23.67 € 		Abst. Kursziel aktuell:
68.99%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
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12:36 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
06.10.26 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
05.10.26 PUMA Neutral UBS AG
01.10.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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