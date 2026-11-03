Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX mit grünem Vorzeichen

Um 15:40 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.06 Prozent auf 30’875.42 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 342.517 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.559 Prozent schwächer bei 30’682.89 Punkten in den Dienstagshandel, nach 30’855.37 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 30’468.67 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Dienstag 31’106.90 Einheiten.

MDAX-Performance seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 02.10.2026, bei 30’450.00 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 03.08.2026, einen Wert von 32’511.21 Punkten auf. Vor einem Jahr, am 03.11.2025, wies der MDAX einen Stand von 29’835.06 Punkten auf.

Der Index gab seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 0.337 Prozent nach. Aktuell liegt der MDAX bei einem Jahreshoch von 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Die Tops und Flops im MDAX

Unter den stärksten Einzelwerten im MDAX befinden sich derzeit Lufthansa (+ 4.90 Prozent auf 7.83 EUR), Nordex (+ 2.49 Prozent auf 38.70 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.11 Prozent auf 125.60 EUR), AIXTRON SE (+ 2.08 Prozent auf 34.29 EUR) und SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.05 Prozent auf 52.25 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen CTS Eventim (-6.52 Prozent auf 60.25 EUR), Nemetschek SE (-4.14 Prozent auf 72.95 EUR), IONOS (-3.28 Prozent auf 34.82 EUR), PUMA SE (-3.07 Prozent auf 26.23 EUR) und WACKER CHEMIE (-2.44 Prozent auf 81.95 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Die Aktie im MDAX mit dem grössten Handelsvolumen ist derzeit die Lufthansa-Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’583’312 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 40.981 Mrd. Euro macht die Porsche vz-Aktie im MDAX derzeit den höchsten Börsenwert aus.

MDAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil-Aktie. Hier wird ein KGV von 4.29 erwartet. Unter den Aktien im Index weist die Aroundtown SA-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9.41 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.ch