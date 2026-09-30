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01.10.2026 08:55:42

PUMA SE Buy

PUMA
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HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt./ag/mis;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.09.2026 / 15:42 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Buy
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank) 		Kursziel:
40.00 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
22.40 € 		Abst. Kursziel*:
78.57%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
22.51 € 		Abst. Kursziel aktuell:
77.70%
Analyst Name::
Nick Anderson 		KGV*:
-
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08:55 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
29.09.26 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
28.09.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
22.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
11.09.26 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
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