PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat die Einstufung für Puma mit einem Kursziel von 40 Euro auf "Buy" belassen. Investitionen seien das zentrale Thema gewesen, schrieb Nick Anderson am Donnerstag in seinem Resümee der Investorenveranstaltungen von Adidas, On Holding und Puma. Dabei habe On am meisten geglänzt. Die Neuerungen seien aber in Zeiten immer ähnlicherer technischer Funktionalitäten keine Garantie mehr für Wachstum. Die erfolgreiche Vermarktung der Innovationen gebe letztlich den Ausschlag. Diesbezüglich zeichneten sich vor allem Adidas und On aus. Puma stehe technologisch an der Spitze, dies werde aber noch nicht entsprechend gewürdigt./ag/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Buy
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
40.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
22.40 €
|
Abst. Kursziel*:
78.57%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
22.51 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
77.70%
|
Analyst Name::
Nick Anderson
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
30.09.26
|Handel in Frankfurt: MDAX liegt zum Start im Plus (finanzen.ch)
|
28.09.26
|Schwacher Handel: MDAX zeigt sich schlussendlich schwächer (finanzen.ch)
|
28.09.26
|MDAX aktuell: MDAX am Montagmittag mit Abgaben (finanzen.ch)
|
25.09.26
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in PUMA SE von vor 10 Jahren bedeutet (finanzen.ch)
|
24.09.26
|MDAX aktuell: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben (finanzen.ch)
|
22.09.26
|EQS-PVR: PUMA SE: Release according to Article 40, Section 1 of the WpHG [the German Securities Trading Act] with the objective of Europe-wide distribution (EQS Group)
|
21.09.26
|Aufschläge in Frankfurt: Anleger lassen MDAX zum Start des Montagshandels steigen (finanzen.ch)
|
18.09.26
|MDAX-Wert PUMA SE-Aktie: So viel Verlust wäre bei einem Investment in PUMA SE von vor 5 Jahren angefallen (finanzen.ch)
Analysen zu PUMA SE
|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
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|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
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|PUMA Sector Perform
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|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|08:55
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|10.07.26
|PUMA Outperform
|Bernstein Research
|24.06.26
|PUMA Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.09.26
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|22.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|11.09.26
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.09.26
|PUMA Neutral
|UBS AG
|02.09.26
|PUMA Equal Weight
|Barclays Capital
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|21.02
|-0.47%
Aktuelle Aktienanalysen
|08:55
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
adidas Hold
|08:55
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Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
PUMA Buy
|07:32
|
JP Morgan Chase & Co.
Barclays Overweight
|07:30
|
Goldman Sachs Group Inc.
Iberdrola Buy
|07:09
|
UBS AG
Continental Buy
|07:08
|
UBS AG
BMW Neutral
|30.09.26
|
Jefferies & Company Inc.
BMW Hold