MDAX-Handel aktuell: MDAX zum Start mit positivem Vorzeichen

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0.65 Prozent fester bei 31’235.43 Punkten. Die MDAX-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 347.979 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.277 Prozent höher bei 31’120.43 Punkten in den Mittwochshandel, nach 31’034.35 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag am Mittwoch bei 31’113.05 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 31’322.59 Punkten erreichte.

So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verzeichnet der MDAX bislang ein Plus von 2.01 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 09.10.2026, einen Stand von 29’989.90 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.08.2026, verzeichnete der MDAX einen Wert von 32’224.89 Punkten. Vor einem Jahr, am 11.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’204.45 Punkten.

Der Index legte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 0.825 Prozent zu. Bei 33’547.52 Punkten erreichte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Bei 26’803.25 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Die stärksten Aktien im MDAX sind aktuell AIXTRON SE (+ 5.01 Prozent auf 33.34 EUR), Siltronic (+ 4.94 Prozent auf 56.30 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 4.27 Prozent auf 49.84 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.65 Prozent auf 116.00 EUR) und Aurubis (+ 2.48 Prozent auf 144.60 EUR). Die schwächsten MDAX-Aktien sind hingegen Ströer SE (-0.87 Prozent auf 38.80 EUR), Nordex (-0.87 Prozent auf 41.16 EUR), RTL (-0.76 Prozent auf 32.85 EUR), PUMA SE (-0.66 Prozent auf 27.01 EUR) und Aroundtown SA (-0.53 Prozent auf 1.68 EUR).

Welche Aktien im MDAX das grösste Handelsvolumen aufweisen

Die TUI-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 210’376 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie hat im MDAX mit 41.359 Mrd. Euro derzeit die grösste Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie. Hier soll ein KGV von 5.77 zu Buche schlagen. Mit 8.44 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion finanzen.ch