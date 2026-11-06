PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Sector Perform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal von 23 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller mache auf seinem Weg der Neuausrichtung kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das sei ermutigend. Der Großaktionär Anta gebe der Aktie Rückendeckung, doch der Markt warte weiter auf ein detaillierteres Strategie-Update./rob/tih/ag;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
28.00 €
|
Rating jetzt:
Sector Perform
|
Kurs*:
26.53 €
|
Abst. Kursziel*:
5.54%
|
Rating update:
Sector Perform
|
Kurs aktuell:
26.33 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
6.34%
|
Analyst Name::
Piral Dadhania
|
KGV*:
-
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