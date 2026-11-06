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06.11.2026 11:16:19

PUMA SE Sector Perform

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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Puma nach Zahlen zum dritten Quartal von 23 auf 28 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Sector Perform" belassen. Der Sportartikelhersteller mache auf seinem Weg der Neuausrichtung kleine Schritte in die richtige Richtung, schrieb Piral Dadhania in seinem am Freitag vorliegenden Kommentar. Das sei ermutigend. Der Großaktionär Anta gebe der Aktie Rückendeckung, doch der Markt warte weiter auf ein detaillierteres Strategie-Update./rob/tih/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.11.2026 / 18:21 / EST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.11.2026 / 00:45 / EST

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Sector Perform
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
RBC Capital Markets 		Kursziel:
28.00 €
Rating jetzt:
Sector Perform 		Kurs*:
26.53 € 		Abst. Kursziel*:
5.54%
Rating update:
Sector Perform 		Kurs aktuell:
26.33 € 		Abst. Kursziel aktuell:
6.34%
Analyst Name::
Piral Dadhania 		KGV*:
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11:16 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
03.11.26 PUMA Neutral UBS AG
03.11.26 PUMA Equal Weight Barclays Capital
02.11.26 PUMA Hold Deutsche Bank AG
02.11.26 PUMA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
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