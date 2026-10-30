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PUMA Aktie 481322 / DE0006969603

23.88
CHF
1.23
CHF
5.43 %
17:30:00
SWX
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30.10.2026 20:17:38

PUMA SE Neutral

PUMA
24.46 CHF 5.45%
Kaufen Verkaufen

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:29 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.10.2026 / 17:56 / GMT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

UBS Banner
Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
26.00 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
26.64 € 		Abst. Kursziel*:
-2.40%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
26.54 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-2.03%
Analyst Name::
- 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

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20:17 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:46 PUMA Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:45 PUMA Sector Perform RBC Capital Markets
09:38 PUMA Hold Deutsche Bank AG
08:59 PUMA Hold Jefferies & Company Inc.
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PUMA SE 23.88 5.43% PUMA SE