PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Neutral
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Puma von 24 auf 26 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Wendy Liu berücksichtigte in einer am Freitag vorliegenden Studie ihre Erkenntnisse aus dem Bericht zum dritten Quartal, aber auch aktuelle Währungsentwicklungen und frische Branchendaten. Das herausfordernde Konsumumfeld, hohe Lagerbestände und der sich verschärfende Wettbewerb könnten dazu führen, dass die Trendwende bei dem Sportartikelhersteller länger dauere als erwartet./rob/tih/he;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
JP Morgan Chase & Co.
|
Kursziel:
26.00 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26.64 €
|
Abst. Kursziel*:
-2.40%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.54 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-2.03%
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu PUMA SE
|
17:58
|MDAX-Handel aktuell: MDAX letztendlich schwächer (finanzen.ch)
|
15:58
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX zeigt sich nachmittags schwächer (finanzen.ch)
|
12:26
|Schwacher Handel in Frankfurt: So performt der MDAX aktuell (finanzen.ch)
|
12:21
|Puma sieht trotz anhaltendem Umsatzminus Fortschritte - Aktie gefragt (AWP)
|
10:02
|MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in PUMA SE von vor einem Jahr abgeworfen (finanzen.ch)
|
09:28
|Schwache Performance in Frankfurt: MDAX sackt zum Handelsstart ab (finanzen.ch)
|
08:39
|Puma verliert weiter Umsatz und schreibt Verluste (AWP)
|
08:00
|EQS-News: PUMA Q3 2026 sales performance improves sequentially – FY 2026 outlook updated (EQS Group)
Analysen zu PUMA SE
|20:17
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|20:17
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
|14.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|01.10.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|28.09.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.08.26
|PUMA Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|31.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|03.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|01.10.25
|PUMA Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|20:17
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:46
|PUMA Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|09:45
|PUMA Sector Perform
|RBC Capital Markets
|09:38
|PUMA Hold
|Deutsche Bank AG
|08:59
|PUMA Hold
|Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel
|PUMA SE
|23.88
|5.43%
Aktuelle Aktienanalysen
|20:17
|
JP Morgan Chase & Co.
PUMA Neutral
|18:37
|
RBC Capital Markets
Rio Tinto Sector Perform
|18:36
|
Jefferies & Company Inc.
AXA Buy
|17:19
|
JP Morgan Chase & Co.
Volkswagen Neutral
|16:44
|
DZ BANK
TotalEnergies Kaufen
|16:43
|
RBC Capital Markets
Beiersdorf Underperform
|16:02
|
UBS AG
Amazon Buy