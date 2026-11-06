MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Verlust hätte eine PUMA SE-Investition von vor 3 Jahren eingebracht

Heute vor 3 Jahren wurden Trades PUMA SE-Anteilen an der Börse XETRA ausgeführt. Zur Schlussglocke war das Papier an diesem Tag 55.36 EUR wert. Bei einer Investition in Höhe von 1’000 EUR zu diesem Zeitpunkt, befänden sich nun 18.064 PUMA SE-Aktien im Portfolio. Die gehaltenen PUMA SE-Aktien wären am 05.11.2026 489.52 EUR wert, da der Schlussstand 27.10 EUR betrug. Damit hätte sich die Investition um 51.05 Prozent verkleinert.

Der PUMA SE-Wert an der Börse wurde auf 3.97 Mrd. Euro beziffert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.ch