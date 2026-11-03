PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Equal Weight
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Puma von 25 auf 29 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Viktoria Petrova widmete sich am Montag nach den jüngsten Quartalsberichten von Adidas und Puma der Frage der Lagerbestände und führte einen speziellen Branchentracker zu diesem Thema ein. Das durchschnittliche Wachstum der Lagerbestände sei höher als das Branchenwachstum, und die Schere gehe immer weiter auseinander, konstatierte die Expertin. Ihr höheres Kursziel für Puma resultiere aber vor allem aus der in die Zukunft verlagerten Bewertungsbasis./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / 06:49 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Equal Weight
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
29.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
26.51 €
|
Abst. Kursziel*:
9.39%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
26.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
9.64%
|
Analyst Name::
Viktoria Petrova
|
KGV*:
-
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