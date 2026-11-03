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03.11.2026 12:31:22

PUMA SE Neutral

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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 22,70 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers habe die Markterwartung übertroffen, und die Lagerbereinigung verlaufe nach Plan, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings blieben Fragen zum Wachstum bestehen./rob/la/tih;

Veröffentlichung der Original-Studie: 02.11.2026 / 01:01 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
Unternehmen:
PUMA SE 		Analyst:
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Rating update:
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Analyst Name::
Robert Krankowski 		KGV*:
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