PUMA Aktie 481322 / DE0006969603
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PUMA SE Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Puma nach Quartalszahlen von 22,70 auf 24,80 Euro angehoben und die Einstufung auf "Neutral" belassen. Der Umsatz des Sportartikelherstellers habe die Markterwartung übertroffen, und die Lagerbereinigung verlaufe nach Plan, schrieb Robert Krankowski in einer am Dienstag vorliegenden Nachbetrachtung. Allerdings blieben Fragen zum Wachstum bestehen./rob/la/tih;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: PUMA SE Neutral
|
Unternehmen:
PUMA SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
24.80 €
|
Rating jetzt:
Neutral
|
Kurs*:
26.39 €
|
Abst. Kursziel*:
-6.03%
|
Rating update:
Neutral
|
Kurs aktuell:
26.45 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-6.24%
|
Analyst Name::
Robert Krankowski
|
KGV*:
-
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