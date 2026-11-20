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|Lukrative PUMA SE-Investition?
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20.11.2026 10:02:10
MDAX-Titel PUMA SE-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in PUMA SE von vor 10 Jahren eingefahren
Das wäre der Gewinn bei einem frühen PUMA SE-Investment gewesen.
Vor 10 Jahren wurde das PUMA SE-Papier wochenend-bedingt nicht via Börse XETRA gehandelt. Den vorangegangenen Handelstag beendeten die Anteile bei 23.70 EUR. Wenn ein Anleger damals 100 EUR in die PUMA SE-Aktie investiert hätte, befänden sich nun 4.220 Anteile in seinem Depot. Die Investition hätte nun einen Wert von 104.45 EUR, da sich der Wert eines PUMA SE-Papiers am 19.11.2026 auf 24.75 EUR belief. Das entspricht einem Plus von 4.45 Prozent.
Insgesamt war PUMA SE zuletzt 3.73 Mrd. Euro wert.
Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.
Redaktion finanzen.ch
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