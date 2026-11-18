Bitcoin erklärt laut Grayscale nur noch rund die Hälfte der Sektorrenditen

Alle sechs untersuchten Kryptosektoren schwanken stärker als Bitcoin selbst

Die am schwächsten gekoppelten Sektoren gehören zu den kleinsten am Markt

Bitcoin verliert im eigenen Ökosystem an Durchschlagskraft: Über die vergangenen drei Jahre erklärt die grösste Kryptowährung nur noch rund die Hälfte der Renditeschwankungen in den übrigen Kryptosektoren. Das zeigt eine Studie, die der Vermögensverwalter Grayscale im November vorgelegt hat. Für Anleger weitet sich damit der Blick über Bitcoin hinaus, risikoärmer wird der Kryptomarkt dadurch allerdings nicht.

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Was Grayscale untersucht hat

Verfasst haben die Analyse Forschungschef Zach Pandl und Research Associate Charlie Perkins. Grundlage sind die FTSE Grayscale Crypto Sectors, eine Indexfamilie, die digitale Vermögenswerte nach ihrer Funktion in sechs Gruppen sortiert: Währungen, Plattformen für Smart Contracts, Finanzanwendungen, Infrastrukturdienste, Konsum und Kultur sowie Künstliche Intelligenz. Neben dem sinkenden Erklärungsanteil von Bitcoin stellen die Autoren fest, dass auch die paarweisen Korrelationen zwischen den Sektoren von ihren früheren Spitzenwerten zurückgegangen sind. Dazu passt ein Befund zur Marktführerschaft: Unter den zehn grössten Kryptowerten ohne Stablecoins stellten in den vergangenen zwei Jahren sechs verschiedene Coins den Quartalssieger, Bitcoin war in keinem einzigen Quartal vorn.

Weniger Bitcoin heisst nicht weniger Schwankung

Der Haken zeigt sich bei der Volatilität. Grayscale beziffert die annualisierte Schwankungsbreite der sechs Sektoren auf 49 bis 85 Prozent und schreibt davon jeweils zwischen 30 und 46 Prozent Bitcoin zu. Am deutlichsten fällt die Schere im Sektor Künstliche Intelligenz aus, der mit 85 Prozent am stärksten schwankt, aber nur zu 35 Prozent Bitcoin zugerechnet wird. Am losesten an Bitcoin hängen Finanzanwendungen und Infrastrukturdienste mit jeweils 30 Prozent. Bitcoin selbst kommt laut Grayscale auf eine realisierte Volatilität von rund 43 Prozent und liegt damit unter jedem der sechs Sektoren. Zum Vergleich zieht Grayscale den S&P 500 heran: Rund 19 Prozent seiner Einzelwerte schwanken stärker als die Kryptowährung.

Was die Entkopplung für Anleger bedeutet

Für Anleger verschiebt sich damit die zentrale Frage. Bitcoin stellt laut Grayscale den Grossteil des gesamten Kryptomarktwerts und macht in vielen institutionellen Depots die komplette Kryptoquote aus. Hängt aber rund die Hälfte der Sektorrenditen von eigenen Faktoren ab, entscheidet nicht mehr allein die Höhe der Kryptoquote über das Ergebnis, sondern auch ihre Zusammensetzung. Grayscale sieht darin eine Chance: Wer Projekte mit belastbaren Fundamentaldaten erkennt, kann nach Lesart der Autoren Renditen erzielen, die eine reine Anlage in Bitcoin nicht liefert.

Die Kehrseite folgt aus denselben Zahlen. Eine Beimischung von Coins jenseits von Bitcoin senkt das Risiko eines Kryptodepots nicht automatisch, denn jeder der sechs Sektoren schwankt stärker als Bitcoin selbst. Wer breiter streut, tauscht einen Teil des Bitcoin-Risikos gegen die Risiken einzelner Projekte ein, deren Geschäftsmodelle, Nutzung und Tokenökonomie Grayscale selbst als sehr unterschiedlich beschreibt. Die Auswahl verlangt damit deutlich mehr Analyse als der Kauf von Bitcoin.

Hinzu kommt der Absender. Grayscale verdient an Kryptoprodukten jenseits von Bitcoin und weist im Kleingedruckten des Berichts selbst auf mögliche Eigeninteressen hin. Die Autoren räumen zudem ein, dass Korrelationen nicht statisch sind und in Stressphasen steigen können. Ausdrücklich halten sie fest, dass ihre Befunde den Kryptomarkt nicht zu einer risikoarmen Anlageklasse machen.

Ob die Entkopplung trägt, zeigt sich damit erst in der nächsten ausgeprägten Verkaufswelle am Kryptomarkt. Rücken die Sektoren dann wieder eng an Bitcoin heran, schrumpft der Diversifikationseffekt genau dann, wenn Anleger ihn am dringendsten bräuchten.

Evelyn Schmal, Redaktion Finanzen.ch

Dieser Text dient ausschliesslich zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Die finanzen.net GmbH schliesst jegliche Regressansprüche aus.