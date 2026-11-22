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Der Bitcoin-Kurs kletterte um 17:11 um 1,30 Prozent auf 60.912,96 US-Dollar. Damit übertraf Bitcoin den Stand vom Vortag von 60.132,14 US-Dollar.

Sinkende Kurse gehören zum Kryptomarkt dazu – der finanzen.net Top 10 Crypto-ETP1 liegt heute 5,4 Prozent im Minus. Performance seit Start des Produkts im September 2024: -14,8 Prozent.

Zudem zeigt sich der Litecoin-Kurs im Aufwind. Um 17:11 zieht Litecoin um 0,34 Prozent auf 39,87 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 39,73 US-Dollar gemeldet wurde.

Währenddessen zeigt sich Ethereum im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1.682,13 US-Dollar) geht es um 2,07 Prozent auf 1.716,98 US-Dollar nach oben.

Derweil notiert der Bitcoin Cash-Kurs bei 198,37 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (199,26 US-Dollar) ist das ein Verlust von 0,45 Prozent.

Zudem zeigt sich der Ripple-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Ripple um 0,80 Prozent auf 0,9249 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 0,9324 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem zeigt sich der Monero-Kurs im Sinkflug. Um 17:11 gibt Monero um 0,52 Prozent auf 488,58 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 491,14 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem bewegt sich Cardano seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1449 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Cardano-Kurs bei 0,1443 US-Dollar.

Zudem bewegt sich Stellar seitwärts. Um 17:11 wurde ein Kurs von 0,1275 US-Dollar festgestellt. Noch am Vortag lag der Stellar-Kurs bei 0,1290 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich Tron kaum. Am Sonntagnachmittag lag der Tron-Kurs bei 0,3048 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 0,3049 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Binancecoin-Kurs um 1,81 Prozent auf 557,33 US-Dollar. Am Vortag notierte Binancecoin bei 547,41 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich bei Dogecoin kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Wert am Vortag bei 0,0552 US-Dollar lag, wird der Dogecoin-Kurs um 17:11 auf 0,0553 US-Dollar beziffert.

Daneben steigt Solana um 0,13 Prozent auf 70,32 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Kurs bei 70,23 US-Dollar.

Nach 6,574 US-Dollar am Vortag ist der Avalanche-Kurs am Sonntagnachmittag um 1,63 Prozent auf 6,681 US-Dollar gestiegen.

Währenddessen wird Chainlink bei 8,816 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet ein Plus von 2,59 Prozent im Vergleich zum Vortag (8,594 US-Dollar).

Währenddessen zeigt sich Sui im Plus. Im Vergleich zum Vortag (0,6483 US-Dollar) geht es um 1,49 Prozent auf 0,6579 US-Dollar nach oben.

Redaktion Finanzen.net

1) Hinweis: Die finanzen.net GmbH wird für die Vermarktung dieses Finanzprodukts von dritter Seite vergütet. Die Vergütung steigt mit dem Volumen der in das Finanzprodukt investierten Gelder.