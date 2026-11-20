NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Nemetschek mehr als halbiert von 110 auf 50 Euro und die Einstufung von "Overweight" auf "Underweight" gedreht. Analyst Joseph George strich die Papiere des Bausoftware-Spezialisten am Freitagabend obendrein von der "Analyst Focus List" von JPMorgan. Er monierte die zunehmend komplexere Anlagestory und rechnet mit sinkenden Markterwartungen an das organische Wachstum. In dem im dritten Quartal schwachen Design-Geschäft sieht er weiteren Gegenwind. Nemetschek-Aktien seien dem Softwaresektor in diesem Jahr zwar bereits deutlich hinterhergehinkt. George geht aber auch künftig nicht davon aus, dass die Aktien wieder durchstarten. Die Bewertung liege immer noch über dem Branchenschnitt. Sein neues Kursziel basiert nun auf den Schätzungen für Ende 2028./rob/ag;