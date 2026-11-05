NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nemetschek nach einer Telefonkonferenz anlässlich der Quartalszahlen von 72 auf 79 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im Mittelpunkt des Conference Calls habe die Wachstumsdynamik im Segment "Design" des Bausoftwarespezialisten gestanden, schrieb Charles Brennan am Donnerstag. Hier sei die Geschäftsentwicklung nur spärlich vorherzusehen, was die Markterwartungen für das Wachstum des Unternehmens aus eigener Kraft schmälern dürfte. Das höhere Ziel habe weitaus mehr mit den steigenden Bewertungen der Branchenkonkurrenten zu tun als mit einem besonderen zusätzlichen Optimismus wegen dieser Geschäftszahlen./rob/la/he;