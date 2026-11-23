|Standortschliessung
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23.11.2026 20:45:00
Nestlé-Aktie: Nahrungsmittelkonzern schliesst nach Erdbeben Fabrik in Kolumbien
Der Nahrungsmittelkonzern Nestlé schliesst eine Produktionsstätte im kolumbianischen Dosquebradas.
Das Erdbeben vom 10. August habe in den Betrieben in Dosquebradas und Bugalagrande im Westen Kolumbiens erhebliche Schäden verursacht, schrieb Nestlé am Montag auf Anfrage der Agentur AWP. In Dosquebradas seien etwa 70 Prozent der Produktionskapazität des Werks "Comestibles La Rosa" beschädigt worden. Zuvor hatte das Branchenportal "FoodBev" darüber berichtet.
"Trotz umfangreicher Bemühungen, den Zustand der Fabrik zu begutachten und sie wieder instand zu setzen, kamen wir letztendlich zum Schluss, dass der Betrieb in Dosquebradas nicht sicher und nachhaltig gewährleistet werden kann", hiess es weiter. Das nationale Vertriebszentrum in Dosquebradas werde weiter bestehen und bleibe eine wichtige Drehscheibe für das Geschäft in Lateinamerika. Und das Werk in Bugalgrande wird Nestlé wieder aufbauen.
Die Nestlé-Fabrik "Comestibles La Rosa" in Dosquebradas produzierte seit mehr als 75 Jahren Kekse, Schokolade und Süsswaren für den kolumbianischen und weitere lateinamerikanische Märkte. Auch Frühstückscerealien wurden dort verpackt. In Bugalgrande stellt der Konzern Lebensmittel und Kaffeeprodukte her.
Rund 320 Mitarbeitende betroffen
In der Fabrik in Dosquebradas waren laut dem "FoodBev"-Bericht rund 320 Mitarbeitende beschäftigt. Nestlé sicherte gegenüber dem Portal zu, die Beschäftigten während des Schliessungsprozesses zu unterstützen.
Weiter erklärte Nestlé zu AWP, dass die Produktion der von der Schliessung betroffenen Anlage in Dosquebradas in das breitere Produktionsnetzwerk von Nestlé integriert werde, um die Versorgungssicherheit zu gewährleisten.
ls/yz/mk
Vevey (awp)
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