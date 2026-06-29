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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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29.06.2026 07:17:34

Nemetschek SE Sell

Nemetschek
48.78 CHF 1.34%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter dürfte Ende Juli über ein erwartungsgemäß solides zweites Quartal berichten, schrieb Michael Briest am Freitag in seinem Ausblick. Vor dem im dritten Quartal erwarteten Abschluss der Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) dürfte sich das um Währungseffekte bereinigte Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt deutlich verlangsamt haben./rob/gl/ag;

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.06.2026 / 20:13 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
56.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
52.35 € 		Abst. Kursziel*:
6.97%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
53.10 € 		Abst. Kursziel aktuell:
5.46%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
-
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07:17 Nemetschek Sell UBS AG
25.06.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
19.06.26 Nemetschek Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
12.05.26 Nemetschek Buy Goldman Sachs Group Inc.
06.05.26 Nemetschek Buy Jefferies & Company Inc.
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