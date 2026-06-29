Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat Nemetschek mit einem Kursziel von 56 Euro auf "Sell" belassen. Der auf die Bauindustrie spezialisierte Softwareanbieter dürfte Ende Juli über ein erwartungsgemäß solides zweites Quartal berichten, schrieb Michael Briest am Freitag in seinem Ausblick. Vor dem im dritten Quartal erwarteten Abschluss der Übernahme von Heavy Construction Systems Specialists (HCSS) dürfte sich das um Währungseffekte bereinigte Wachstum gegenüber dem Jahresauftakt deutlich verlangsamt haben./rob/gl/ag;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
56.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
52.35 €
|
Abst. Kursziel*:
6.97%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
53.10 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
5.46%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
Nachrichten zu Nemetschek SE
|
26.06.26
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|07:17
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|Goldman Sachs Group Inc.
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|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07:17
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|25.06.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|19.06.26
|Nemetschek Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|12.05.26
|Nemetschek Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|06.05.26
|Nemetschek Buy
|Jefferies & Company Inc.
|01.05.26
|Nemetschek Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|07:17
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|30.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|13.04.26
|Nemetschek Sell
|UBS AG
|04.12.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|Nemetschek Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|25.03.26
|Nemetschek Halten
|DZ BANK
|20.03.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
|19.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|05.03.26
|Nemetschek Neutral
|UBS AG
|30.01.26
|Nemetschek Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|Nemetschek SE
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|3.09%
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