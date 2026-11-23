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Am Montagabend zieht der Goldpreis an. Um 20:40 Uhr kletterte der Goldpreis um 3,10 Prozent auf 3.642,43 US-Dollar und damit über den Stand vom Vortag (3.532,80 US-Dollar).

Inzwischen steigt der Silberpreis um 4,51 Prozent auf 43,06 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 41,20 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Platinpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Platinpreis um 1,76 Prozent auf 1.328,50 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 1.305,50 US-Dollar gemeldet wurde.

Daneben wertet der Palladiumpreis um 20:39 Uhr ab. Es geht -0,45 Prozent auf 890,00 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 894,00 US-Dollar stand.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 89,29 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (92,57 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -3,54 Prozent.

Zudem fällt der Ölpreis (WTI). Um -3,87 Prozent reduziert sich der Ölpreis (WTI) um 20:40 Uhr auf 80,18 US-Dollar, nachdem der Ölpreis (WTI) am Vortag noch bei 83,41 US-Dollar lag.

In der Zwischenzeit kann der Baumwolle Gewinne verbuchen. Um 20:24 Uhr steigt der Baumwolle um 2,73 Prozent auf 0,78 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,75 US-Dollar an der Tafel.

Derweil notiert der Haferpreis bei 3,64 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (3,62 US-Dollar) ist das ein Aufschlag von 0,76 Prozent.

Indessen reduziert sich der Kaffeepreis um -0,18 Prozent auf 2,74 US-Dollar. Am Vortag notierte der Kaffeepreis bei 2,75 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Lebendrindpreis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,72 Prozent auf 2,25 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Lebendrindpreis-Kurs noch bei 2,23 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Maispreis um -0,29 Prozent auf 4,33 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Maispreis bei 4,35 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Mastrindpreis um -0,35 Prozent auf 3,34 US-Dollar. Gestern stand der Mastrindpreis noch bei 3,35 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Orangensaftpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (1,28 US-Dollar) geht es um 5,25 Prozent auf 1,34 US-Dollar nach oben.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (12,21 US-Dollar) geht es um 0,55 Prozent auf 12,28 US-Dollar nach oben.

Daneben verstärkt sich der Sojabohnenmehlpreis um 1,20 Prozent auf 345,10 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 341,00 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (0,60 US-Dollar) geht es um -0,89 Prozent auf 0,59 US-Dollar nach unten.

Derweil geht es für den Zuckerpreis bergauf. Der Zuckerpreis steigt 3,41 Prozent auf 0,18 US-Dollar, nach 0,17 US-Dollar am Vortag.

Inzwischen fällt der Erdgaspreis - Natural Gas um -6,83 Prozent auf 3,18 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Erdgaspreis - Natural Gas bei 3,41 US-Dollar.

Währenddessen wird der Mageres Schwein Preis bei 0,53 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,14 Prozent im Vergleich zum Vortag (0,53 US-Dollar).

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,06 Prozent auf 17,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 17,74 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Heizölpreis um -5,87 Prozent auf 97,48 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 103,56 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Reispreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (18,57 US-Dollar) geht es um 1,27 Prozent auf 18,80 US-Dollar nach oben.

Indes gewinnt der Holzpreis hinzu. Für den Holzpreis geht es nach 537,00 US-Dollar am Vortag auf 541,00 US-Dollar nach oben (+0,74Prozent).

Zudem zeigt sich der Erdgaspreis - TTF im Aufwind. Um 19:50 Uhr zieht der Erdgaspreis - TTF um 1,63 Prozent auf 89,93 Euro an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 88,48 Euro gemeldet wurde.

Redaktion Finanzen.net