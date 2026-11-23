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23.11.2026 17:22:52
Barclays Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Barclays von 700 auf 695 Pence gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Benjamin Caven-Roberts kappte am Freitag geringfügig seine Schätzungen für die Zinsüberschüsse britischer Banken./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 07:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Barclays plc Buy
|
Unternehmen:
Barclays plc
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
6.95 £
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
4.87 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
4.12 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Benjamin Caven-Roberts
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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