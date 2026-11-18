Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Buy
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Im Bereich Baumanagement laufe es weiter rund, im Design-Geschäft Planung und Entwurf warte er auf mehr Klarheit, schrieb der Experte./ag/edh;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Buy
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
Goldman Sachs Group Inc.
|
Kursziel:
90.00 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
58.90 €
|
Abst. Kursziel*:
52.80%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
59.00 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
52.54%
|
Analyst Name::
Mohammed Moawalla
|
KGV*:
-
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