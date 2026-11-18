Nemetschek 54.58 CHF -3.55% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Nemetschek von 100 auf 90 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Mohammed Moawalla passte seine Schätzungen am Dienstagabend an den Quartalsbericht des Bausoftwarespezialisten an. Im Bereich Baumanagement laufe es weiter rund, im Design-Geschäft Planung und Entwurf warte er auf mehr Klarheit, schrieb der Experte./ag/edh;

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.11.2026 / 22:10 / GMT

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Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.