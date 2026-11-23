Der MDAX tendierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 2.21 Prozent fester bei 29’374.32 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 324.962 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0.265 Prozent fester bei 28’816.61 Punkten, nach 28’740.31 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 29’414.13 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’781.56 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Der MDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 29’876.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 32’110.41 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, wurde der MDAX auf 28’263.82 Punkte taxiert.

Der Index verlor auf Jahressicht 2026 bereits um 5.18 Prozent. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des MDAX bereits bei 33’547.52 Punkten. Bei 26’803.25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

MDAX-Top-Flop-Aktien

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind derzeit JENOPTIK (+ 13.32 Prozent auf 36.06 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 9.76 Prozent auf 48.14 EUR), AUTO1 (+ 9.23 Prozent auf 14.91 EUR), AIXTRON SE (+ 8.91 Prozent auf 32.04 EUR) und Salzgitter (+ 7.71 Prozent auf 46.64 EUR). Am anderen Ende der MDAX-Liste stehen derweil Nemetschek SE (-5.73 Prozent auf 51.00 EUR), K+S (-4.74 Prozent auf 11.85 EUR), RTL (-3.87 Prozent auf 28.60 EUR), Porsche vz (-1.38 Prozent auf 42.89 EUR) und freenet (-1.06 Prozent auf 24.38 EUR) unter Druck.

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX ist die Aroundtown SA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 6’418’721 Aktien gehandelt. Im MDAX nimmt die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung ein. 38.795 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel im Blick

Unter den MDAX-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch