Nemetschek 55.99 CHF -10.92% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Nemetschek nach Zahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 70 Euro belassen. Das zweite Quartal des Softwareanbieters bestätige den Wachstumspfad, schrieb Armin Kremser in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Übernahme von HCSS stärke zwar das langfristige Wachstumsprofil in den USA, führe aber vorerst zu einer höheren Nettoverschuldung und zu einer Margenverwässerung./rob/tih/he;

Veröffentlichung der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:14 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.07.2026 / 17:16 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.