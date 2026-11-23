Amazon Aktie 645156 / US0231351067
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Amazon Outperform
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit Blick auf eine Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Mit dem Zukauf von Technologie von Decart habe Amazon an einer wichtigen Stellschraube für kritische Computer-Kapazitäten und -Effizienz gedreht, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gesamte Branche sei gegenwärtig auf der Jagd nach effizienterer KI-Entwicklung, daher sei der Verbesserungsbedarf auch niemals zuvor größer gewesen./rob/bek/mis;
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 10:11 / EST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Amazon Outperform
|
Unternehmen:
Amazon
|
Analyst:
RBC Capital Markets
|
Kursziel:
$ 330.00
|
Rating jetzt:
Outperform
|
Kurs*:
$ 258.35
|
Abst. Kursziel*:
27.73%
|
Rating update:
Outperform
|
Kurs aktuell:
$ 255.59
|
Abst. Kursziel aktuell:
29.11%
|
Analyst Name::
Brad Erickson
|
KGV*:
-
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