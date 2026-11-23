NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Amazon mit Blick auf eine Übernahme auf "Outperform" mit einem Kursziel von 330 US-Dollar belassen. Mit dem Zukauf von Technologie von Decart habe Amazon an einer wichtigen Stellschraube für kritische Computer-Kapazitäten und -Effizienz gedreht, schrieb Brad Erickson in einer am Montag vorliegenden Studie. Die gesamte Branche sei gegenwärtig auf der Jagd nach effizienterer KI-Entwicklung, daher sei der Verbesserungsbedarf auch niemals zuvor größer gewesen./rob/bek/mis;