Am Montag notiert der TecDAX um 15:40 Uhr via XETRA 1.96 Prozent stärker bei 3’885.74 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 535.125 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der TecDAX 0.077 Prozent tiefer bei 3’808.03 Punkten in den Handel, nach 3’810.97 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den TecDAX bis auf 3’891.20 Punkte hinauf. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 3’807.67 Zählern.

So bewegt sich der TecDAX im Jahresverlauf

Der TecDAX bewegte sich noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 4’024.30 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, bei 4’090.64 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, betrug der TecDAX-Kurs 3’409.22 Punkte.

Seit Beginn des Jahres 2026 stieg der Index bereits um 7.21 Prozent. Das TecDAX-Jahreshoch liegt aktuell bei 4’284.41 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3’322.31 Punkten markiert.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im TecDAX

Die Gewinner-Aktien im TecDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 12.95 Prozent auf 35.94 EUR), AIXTRON SE (+ 10.91 Prozent auf 32.63 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 10.58 Prozent auf 48.50 EUR), Siltronic (+ 8.53 Prozent auf 55.35 EUR) und Infineon (+ 8.32 Prozent auf 49.22 EUR). Am anderen Ende der TecDAX-Liste stehen hingegen Nemetschek SE (-6.38 Prozent auf 50.65 EUR), Deutsche Telekom (-1.21 Prozent auf 26.02 EUR), freenet (-0.97 Prozent auf 24.40 EUR), IONOS (-0.71 Prozent auf 33.60 EUR) und United Internet (-0.58 Prozent auf 24.02 EUR) unter Druck.

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im TecDAX sticht die Infineon-Aktie derzeit mit dem grössten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 3’294’092 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie macht im TecDAX den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 207.374 Mrd. Euro.

TecDAX-Fundamentaldaten im Blick

Die TeamViewer-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 4.39 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den TecDAX-Werten auf. Die freenet-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8.26 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.ch