MDAX 252367 / DE0008467416
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23.11.2026 09:28:15
Freundlicher Handel: MDAX beginnt Montagshandel im Plus
Anleger in Frankfurt schicken den MDAX aktuell erneut ins Plus.
Am Montag verbucht der MDAX um 09:11 Uhr via XETRA ein Plus in Höhe von 0.28 Prozent auf 28’822.01 Punkte. Insgesamt kommt der MDAX damit auf einen Börsenwert in Höhe von 324.962 Mrd. Euro. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 0.265 Prozent auf 28’816.61 Punkte an der Kurstafel, nach 28’740.31 Punkten am Vortag.
Der Höchststand des MDAX lag am Montag bei 28’870.61 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 28’800.21 Punkten erreichte.
So bewegt sich der MDAX seit Beginn des Jahres
Vor einem Monat, am 23.10.2026, lag der MDAX-Kurs bei 29’876.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, einen Stand von 32’110.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, den Wert von 28’263.82 Punkten.
Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6.96 Prozent nach unten. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten erreicht.
Top- und Flop-Aktien im MDAX
Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen derzeit JENOPTIK (+ 4.15 Prozent auf 33.14 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2.96 Prozent auf 45.16 EUR), Siltronic (+ 2.94) Prozent auf 52.50 EUR), Elmos Semiconductor (+ 2.56 Prozent auf 104.20 EUR) und HELLA GmbH (+ 2.17 Prozent auf 65.80 EUR). Die Flop-Titel im MDAX sind derweil Nemetschek SE (-7.99 Prozent auf 49.78 EUR), Porsche vz (-2.94 Prozent auf 42.21 EUR), IONOS (-1.83 Prozent auf 33.22 EUR), Porsche Automobil (-1.53 Prozent auf 21.94 EUR) und United Internet (-1.24 Prozent auf 23.86 EUR).
Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung
Das Handelsvolumen der Lufthansa-Aktie ist im MDAX derzeit am höchsten. 425’035 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Porsche vz-Aktie die grösste Marktkapitalisierung auf. 38.795 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.
Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus
Im MDAX weist die TUI-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 5.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die freenet-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 8.26 Prozent auf, laut Prognose die höchste im Index.
Redaktion finanzen.ch
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