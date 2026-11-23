Um 12:09 Uhr steht im XETRA-Handel ein Plus von 0.90 Prozent auf 28’998.92 Punkte an der MDAX-Kurstafel. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 324.962 Mrd. Euro. Zuvor ging der MDAX 0.265 Prozent höher bei 28’816.61 Punkten in den Handel, nach 28’740.31 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 28’781.56 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 29’017.46 Punkten erreichte.

MDAX seit Beginn des Jahres

Noch vor einem Monat, am 23.10.2026, verzeichnete der MDAX einen Stand von 29’876.31 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, erreichte der MDAX einen Wert von 32’110.41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, verzeichnete der MDAX einen Stand von 28’263.82 Punkten.

Der Index fiel seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 6.39 Prozent. In diesem Jahr markierte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 33’547.52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 26’803.25 Punkten markiert.

Tops und Flops im MDAX aktuell

Die Gewinner-Aktien im MDAX sind aktuell JENOPTIK (+ 7.86 Prozent auf 34.32 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 5.15 Prozent auf 46.12 EUR), AUTO1 (+ 4.54 Prozent auf 14.27 EUR), TKMS thyssenkrupp Marine Systems (+ 4.06 Prozent auf 74.30 EUR) und Salzgitter (+ 3.74 Prozent auf 44.92 EUR). Unter Druck stehen im MDAX derweil Nemetschek SE (-6.10 Prozent auf 50.80 EUR), Porsche vz (-3.01 Prozent auf 42.18 EUR), Porsche Automobil (-1.97 Prozent auf 21.84 EUR), LANXESS (-1.84 Prozent auf 11.19 EUR) und RTL (-1.01 Prozent auf 29.45 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via XETRA 1’092’187 Aktien gehandelt. Die Porsche vz-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 38.795 Mrd. Euro.

Dieses KGV weisen die MDAX-Titel auf

Unter den MDAX-Aktien weist 2027 laut FactSet-Schätzung die TUI-Aktie mit 5.10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. In puncto Dividendenrendite ist die freenet-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 8.26 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

Redaktion finanzen.ch