Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907
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Nemetschek SE Sell
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem Abschluss der HCSS-Übernahme berücksichtige er diese nun in seinem Bewertungsmodell für den Bausoftware-Spezialisten, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Deren von Nemetschek erwarteter Beitrag zum Konzernumsatz berücksichtige Auswirkungen notwendiger Abschreibungen bisher nicht. Zudem verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/zb;
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
|
Unternehmen:
Nemetschek SE
|
Analyst:
UBS AG
|
Kursziel:
53.00 €
|
Rating jetzt:
Sell
|
Kurs*:
56.20 €
|
Abst. Kursziel*:
-5.69%
|
Rating update:
Sell
|
Kurs aktuell:
55.85 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-5.10%
|
Analyst Name::
Michael Briest
|
KGV*:
-
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