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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

51.30
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15:03:07
SWX
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16.07.2026 12:57:27

Nemetschek SE Sell

Nemetschek
51.47 CHF -3.34%
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ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Nemetschek von 56 auf 53 Euro gesenkt und die Einstufung auf "Sell" belassen. Nach dem Abschluss der HCSS-Übernahme berücksichtige er diese nun in seinem Bewertungsmodell für den Bausoftware-Spezialisten, schrieb Michael Briest in einer am Donnerstag vorliegenden Einschätzung. Deren von Nemetschek erwarteter Beitrag zum Konzernumsatz berücksichtige Auswirkungen notwendiger Abschreibungen bisher nicht. Zudem verwies der Experte auf die gesunkene Branchenbewertung./rob/gl/zb;

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 10:45 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Sell
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
53.00 €
Rating jetzt:
Sell 		Kurs*:
56.20 € 		Abst. Kursziel*:
-5.69%
Rating update:
Sell 		Kurs aktuell:
55.85 € 		Abst. Kursziel aktuell:
-5.10%
Analyst Name::
Michael Briest 		KGV*:
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