Nemetschek 59.82 CHF -0.57% Charts

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Analysen Kaufen Verkaufen FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nemetschek von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 85 auf 70 Euro gesenkt. Der Spezialist für Bausoftware bleibe strategisch und operativ in der Erfolgsspur und habe einen soliden Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das signifikant verringerte Bewertungsniveau impliziere ein deutliches "De-Risking"./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.