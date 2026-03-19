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Nemetschek Aktie 329782 / DE0006452907

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25.03.2026 15:46:43

Nemetschek SE Halten

Nemetschek
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FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat Nemetschek von "Verkaufen" auf "Halten" hochgestuft, den fairen Wert aber von 85 auf 70 Euro gesenkt. Der Spezialist für Bausoftware bleibe strategisch und operativ in der Erfolgsspur und habe einen soliden Ausblick auf 2026 vorgelegt, schrieb Armin Kremser in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Das signifikant verringerte Bewertungsniveau impliziere ein deutliches "De-Risking"./rob/edh/jha/;

Veröffentlichung der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:09 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.03.2026 / 15:20 / Zeitzone in Studie nicht angegeben


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

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Zusammenfassung: Nemetschek SE Halten
Unternehmen:
Nemetschek SE 		Analyst:
DZ BANK 		Kursziel:
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Halten 		Kurs*:
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Rating update:
Verkaufen 		Kurs aktuell:
65.35 € 		Abst. Kursziel aktuell:
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Analyst Name::
Armin Kremser 		KGV*:
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