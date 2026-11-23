Deutsche Bank Aktie 829257 / DE0005140008
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23.11.2026 17:23:39
Deutsche Bank Equal Weight
Deutsche Bank
27.39 CHF 1.46%
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Deutsche Bank von 32 auf 38 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Equal Weight" belassen. Analystin Namita Samtani hob am Freitag ihre Ergebnisschätzungen bis 2028 aufgrund höherer Ertragserwartungen an. Die Jahresbilanz für 2026 könnte den Aktien durch ein Update der Ziele für 2028 Schub geben./ag/mis;
Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2026 / 12:58 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2026 / 13:02 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Deutsche Bank AG Equal Weight
|
Unternehmen:
Deutsche Bank AG
|
Analyst:
Barclays Capital
|
Kursziel:
38.00 €
|
Rating jetzt:
Equal Weight
|
Kurs*:
30.50 €
|
Abst. Kursziel*:
24.61%
|
Rating update:
Equal Weight
|
Kurs aktuell:
30.50 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
24.61%
|
Analyst Name::
Namita Samtani
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
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|19.11.26
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|DZ BANK
|17.11.26
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|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
|19.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.26
|Deutsche Bank Kaufen
|DZ BANK
|17.11.26
|Deutsche Bank Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|17.11.26
|Deutsche Bank Outperform
|RBC Capital Markets
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|Deutsche Bank Buy
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|10.07.26
|Deutsche Bank Neutral
|Goldman Sachs Group Inc.
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